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Begusarai News: एक माह बाद भी लूटकांड का खुलासा नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी के शोकहारा-दो वार्ड-14 में 3 जुलाई को रिटायर्ड सेल टैक्स कर्मी सोहन साहू के घर में बदमाशों ने लाखों के सोने के जेवरात की लूट की। एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर सकी है।

Begusarai News: एक माह बाद भी लूटकांड का खुलासा नहीं

Begusarai News: बरौनी। फुलवड़िया थाना क्षेत्र के शोकहारा-दो बरौनी नगर परिषद वार्ड- 14 में तीन जुलाई की अहले सुबह सेल टैक्स के रिटायर्ड कर्मी सोहन साहू के घर में बदमाशों द्वारा लाखों के सोने के जेवरात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के एक माह बीत जाने के बावजूद आज तक पुलिस मामले का खुलासा नहीं सकी है।

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