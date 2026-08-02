Begusarai News: एक माह बाद भी लूटकांड का खुलासा नहीं
Begusarai News: बरौनी के शोकहारा-दो वार्ड-14 में 3 जुलाई को रिटायर्ड सेल टैक्स कर्मी सोहन साहू के घर में बदमाशों ने लाखों के सोने के जेवरात की लूट की। एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर सकी है।
Begusarai News: बरौनी। फुलवड़िया थाना क्षेत्र के शोकहारा-दो बरौनी नगर परिषद वार्ड- 14 में तीन जुलाई की अहले सुबह सेल टैक्स के रिटायर्ड कर्मी सोहन साहू के घर में बदमाशों द्वारा लाखों के सोने के जेवरात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के एक माह बीत जाने के बावजूद आज तक पुलिस मामले का खुलासा नहीं सकी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।