Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: घर से नकद, मोबाइल व बकरी ले गए चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बलिया के पोखरिया वार्ड 17 में उक्खी यादव के घर में चोरी की घटना हुई। पीड़ित ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए रखे एक लाख एकावन हजार रुपए नकद, एक मोबाइल और एक बकरी चुराई गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

Begusarai News: घर से नकद, मोबाइल व बकरी ले गए चोर

Begusarai News: बलिया। थाना क्षेत्र के पोखरिया वार्ड 17 निवासी स्व. रामसेवक यादव के पुत्र उक्खी यादव के घर में चोरी की घटना हुई है। थाना को दिए आवेदन में पीड़ित ने बताया है कि गुरुवार की रात एनएच 31 स्थित घर में वे सभी सोये हुए थे। इसी बीच बेटी की शादी के लिए रखे एक लाख एकावन हजार रूपए नकद, एक मोबाइल एवं एक बकरी चोरी कर ली गई। आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: सहरसा: सिमरी बख्तियारपुर वार्ड-28 में 70 हजार नकद समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Crime News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।