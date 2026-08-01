Begusarai News: घर से नकद, मोबाइल व बकरी ले गए चोर
Begusarai News: बलिया के पोखरिया वार्ड 17 में उक्खी यादव के घर में चोरी की घटना हुई। पीड़ित ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए रखे एक लाख एकावन हजार रुपए नकद, एक मोबाइल और एक बकरी चुराई गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
Begusarai News: बलिया। थाना क्षेत्र के पोखरिया वार्ड 17 निवासी स्व. रामसेवक यादव के पुत्र उक्खी यादव के घर में चोरी की घटना हुई है। थाना को दिए आवेदन में पीड़ित ने बताया है कि गुरुवार की रात एनएच 31 स्थित घर में वे सभी सोये हुए थे। इसी बीच बेटी की शादी के लिए रखे एक लाख एकावन हजार रूपए नकद, एक मोबाइल एवं एक बकरी चोरी कर ली गई। आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
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