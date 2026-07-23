Begusarai News: सगे भाई ने किया जानलेवा हमला
Begusarai News: छौड़ाही, निज संवाददाता। रामपुर कचहरी गांव में पारिवारिक विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से हमला किया। चुनचुन रजक ने अपने भाई रंजीत को गंभीर रूप से घायल किया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बेगूसराय रेफर किया गया। दोनों भाइयों के बीच यह विवाद नशे की हालत में हुआ।
Begusarai News: छौड़ाही, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के रामपुर कचहरी गांव में पारिवारिक विवाद में गुरुवार दोपहर एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से हमला बोल दिया। घटना के बाद गंभीर रूप से जख्मी को लेकर परिजन पीएचसी पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने उन्हें बेगूसराय रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार उक्त गांव के वार्ड नंबर -9 निवासी मोहन रजक के पुत्र चुनचुन रजक और रंजीत रजक के बीच किसी बात को लेकर हिंसक झड़प हो गई।
घटना का कारण
नशे की हालत में चुनचुन ने अपने सहोदर भाई रंजीत को पेट में चाकू मार गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन-फानन में परिजन जख्मी को लेकर पीएचसी की ओर भागे। ग्रामीणों के अनुसार दो दिन पूर्व इन दोनों के नशापान को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर गुरुवार को दोनों भाइयों में हिंसक झड़प हो गयी। चिकित्सा प्रभारी डॉ. कमलेश कुमार ने बताया कि चिंताजनक हालत में मरीज को रेफर किया गया है। चाकू से इतना घातक हमला किया गया है कि जख्मी के पेट से अनाज का दाना बाहर निकल आया।
पुलिस की कार्रवाई
इधर, रोते-बिलखते परिजन जख्मी को लेकर बेगूसराय की ओर रवाना हो गए। घटना के संदर्भ में थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में भाइयों के बीच झड़प हुई है। झड़प में चोटिल हुए आरोपित का भी इलाज कराकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। जख्मी के फर्द बयान अथवा परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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