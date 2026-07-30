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Begusarai News: मुसमारा पुल निर्माण में देरी से ग्रामीणों में आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: नावकोठी की पहसारा पूर्वी पंचायत में निर्माणाधीन है मुसमारा पुल पर मुसमारा पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह पुल निर्धारित समय सीमा में पूरा होता नहीं दिख रहा है। विभागीय अभिलेखों के अनुसार पुल...

Begusarai News: मुसमारा पुल निर्माण में देरी से ग्रामीणों में आक्रोश

Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत पहसारा पश्चिम पंचायत के पीरनगर चौक से डुमरिया-रजाकपुर जाने वाली सड़क पर मुसमारा पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह पुल निर्धारित समय सीमा में पूरा होता नहीं दिख रहा है।

निर्माण कार्य की स्थिति

विभागीय अभिलेखों के अनुसार पुल निर्माण का कार्य 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाना है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि न तो कार्य समय पर शुरू हुआ और न ही वर्तमान प्रगति को देखते हुए अगस्त-सितंबर तक इसके पूरा होने की संभावना नजर आती है जबकि संवेदक और अधिकारी का मानना है कि पुल का कार्य गुणवत्तापूर्ण हो रहा है। कार्य प्रगति पर है।

पुल की विशेषताएँ

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मंझौल-बखरी के अनुसार 18.30 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण ₹82,60,716 रुपए की लागत से कराया जा रहा है। यह पुल वर्षों पुराने अंग्रेजी शासनकाल के जर्जर पुल की जगह बनाया जा रहा है। पुराने पुल पर आवागमन बेहद जोखिम भरा था। दोनों ओर सड़क ऊंची होने और बीच का हिस्सा नीचा होने से रात के समय दुर्घटनाएं होती थीं तथा चारपहिया वाहनों का आवागमन भी कठिन था। यह पुल केवल रजाकपुर और पहसारा पश्चिम पंचायत को ही नहीं जोड़ता, बल्कि गढ़पुरा, नावकोठी और बखरी प्रखंड के बीच आवागमन का प्रमुख संपर्क मार्ग है।

ग्रामीणों की चिंताएँ

ररियोना, अकहा, तुलसीपुर, डुमरिया, रजाकपुर, छक्का, बेगमपुर, नावकोठी, हसनपुर बागर, चक मुजफ्फर, शेखपुरा, गौरीपुर, पीरनगर, गम्हरिया, मजनुपुर, देवरा, गरही और भुईधारा समेत दर्जनों गांवों के लोग प्रतिदिन इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। पूर्व प्रमुख गंगाराम महतो, पूर्व उपमुखिया अनिल महतो, मुखिया दिनेश यादव, समाजसेवी जनार्दन प्रसाद महतो, सुनील कुमार, रामकौशल महतो, वंसराज यादव तथा रामआलाद महतो सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि यह नावकोठी प्रखंड मुख्यालय, थाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग है। पुल निर्माण की धीमी गति से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैकल्पिक डायवर्सन भी सुरक्षित और सुगम नहीं बनाया गया है। बरसात में इससे गुजरना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में तेजी लाने, डायवर्सन को दुरुस्त करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर पुल पूरा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र निर्माण पूरा नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। रिपोर्टर:सुधांशु

सामान्य प्रश्न

पुल निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ था?
पुल निर्माण का कार्य 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होना था।
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