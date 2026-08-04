Begusarai News: भूमिगत जलस्तर में हो रहा सुधार
Begusarai News: मंझौल में बूढ़ गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे अनुमंडल के भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ है। वर्षा की कमी के कारण पानी का स्तर काफी गिर गया था, जिससे चापाकल और बोरिंग फेल हो रहे थे। अब पानी की रफ्तार बढ़ने से स्थिति में सुधार आया है।
Begusarai News: मंझौल। बूढ़ गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ है। चापाकल एवं बोरिंग में पानी की रफ्तार बढ़ गई है। वर्षा नहीं होने से भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया था तथा चापाकल एवं बोरिंग फेल होते जा रहे थे।
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