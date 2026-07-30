Begusarai News: नौला के युवक की बिक्रमपुर में हत्या से सनसनी

Begusarai News: शव की हुई शिनाख्त में तटबंध की तराई से बुधवार को जो शव बरामद हुआ था उसकी पहचान नौला गांव निवासी मो. लालबाबू के पुत्र 47 वर्षीय मो. जाकिर के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ज्योति कुमार बासु ने बताया कि 28...

Begusarai News: चेरियाबरियारपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र की विक्रमपुर पंचायत में बूढ़ी गंडक नदी के पुल से पूरब दिशा में तटबंध की तराई से बुधवार को जो शव बरामद हुआ था उसकी पहचान नौला गांव निवासी मो. लालबाबू के पुत्र 47 वर्षीय मो. जाकिर के रूप में हुई है।

शव का पता थानाध्यक्ष ज्योति कुमार बासु ने बताया कि 28 जुलाई की शाम में कोई बाइक पर उठाकर उन्हें लाया था। मारपीट और गाली गलौज भी हुआ था। इसी बीच उनका शव मिल गया। बुधवार की शाम शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने तटबंध की तराई में एक पेड़ के तने के पास शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी।

पुलिस की जांच सूचना मिलते ही चेरियाबरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शव के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतक ने नीले रंग का शर्ट पहन रखा था जबकि कमर के नीचे कोई वस्त्र नहीं था। थानाध्यक्ष ने बताया घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्र में बढ़ता अपराध इधर, लाश मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फ़ैल गईं है। बताया गया है कि बिक्रमपुर का यह पुल भगवानपुर थाना को जोड़ता है। इस सड़क पर अपराध बढ़ा हुआ है लेकिन अपराध को रोकने में पुलिस विफल साबित हो रही है। तीन महीने पहले इसी बिक्रमपुर पुल के नजदीक नौला के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके बावजूद पुल के नजदीक पुलिस की गश्ती व्यवस्था मजबूत नहीं है。