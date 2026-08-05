Begusarai News: गंगरहो मेले से बाइक चोरी
Begusarai News: गंगरहो गांव में मेले के दौरान मंगलवार रात एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। उपेंद्र पासवान का बेटा अपनी काली स्प्लेंडर बाइक को सुरेश सदा के घर के पास खड़ी करके मेले में गया था। लौटने पर बाइक गायब मिली। पुलिस को जानकारी दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है।
Begusarai News: बखरी। थाना क्षेत्र के गंगरहो गांव में मंगलवार रात मेले के दौरान एक स्प्लेंडर बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कोयला मोहन गांव निवासी उपेंद्र पासवान ने बताया कि उनका पुत्र मंगलवार रात अपनी काले रंग की स्प्लेंडर बाइक से गंगरहो गांव मेला देखने गया। उसने बाइक गंगरहो गांव निवासी सुरेश सदा के घर के पास खड़ी कर स्टेयरिंग लॉक कर दिया और कार्यक्रम देखने चला गया। करीब आधे घंटे बाद लौटने पर वहां बाइक नहीं मिली। आसपास काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।
उपेंद्र पासवान ने बताया कि घटना की सूचना थाना को दे दी गई है तथा मामले में लिखित आवेदन भी सौंपा गया है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।
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