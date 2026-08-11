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Begusarai News: वीरपुर पूर्वी पंचायत में दरवाजे से बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: वीरपुर में बाइक चोरी के मामले बढ़ गए हैं। सोमवार रात, धर्मेंद्र कुमार की बाइक चोरी हो गई। उन्होंने थाने में शिकायत की है, जिसमें बताया गया है कि बाइक को उन्होंने अपने दरवाजे पर रखा था और सुबह वह गायब मिली। थानाध्यक्ष ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

Begusarai News: वीरपुर पूर्वी पंचायत में दरवाजे से बाइक चोरी

Begusarai News: वीरपुर। थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। सोमवार की रात वीरपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी धर्मेंद्र कुमार की बाइक चोरी हो गई। उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त की रात करीब 9 बजे अपने दरवाजे पर बाइक लगा दी थी। सुबह जागने पर उनकी बाइक गायब थी। थानाध्यक्ष राजू रंजन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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