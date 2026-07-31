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Begusarai News: मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे सफाईकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी के सफाईकर्मियों ने न्यूनतम मजदूरी, पीएफ और अन्य मांगों के लिए हड़ताल जारी रखी है। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने उन्हें समर्थन दिया है। हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है।

Begusarai News: मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे सफाईकर्मी

Begusarai News: बरौनी। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में दूसरे दिन शुक्रवार को भी बरौनी नगर परिषद के सफाई कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे।सफाईकर्मियों के विभिन्न मांगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, पीएफ सहित कई ज्वलंत मांगें शामिल है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से सफाई व्यवस्था पर ग्रहण लग गया है।

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