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Begusarai News: बरौनी में सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी में सफाईकर्मी सातवें दिन भी हड़ताल पर हैं, अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान और पीएफ शामिल हैं। हड़ताल के कारण बरौनी नगर परिषद में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे चारों ओर कूड़ा-कचरा फैल गया है।

Begusarai News: बरौनी में सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी

Begusarai News: बरौनी। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में सातवें दिन बुधवार को भी बरौनी नगर परिषद के सफाईकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। सफाईकर्मियों ने बरौनी नगर परिषद कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन भी किया। सफाईकर्मियों की विभिन्न मांगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, पीएफ सहित कई मांग शामिल है। सफाईकर्मियों के हड़ताल पर जाने से बरौनी नगर परिषद के इलाकों में सफाई व्यवस्था पर ग्रहण लग गया है। चारों तरफ कूड़े-कचरे का ढेर लगा है।

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