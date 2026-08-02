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Begusarai News: चौथे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे सफाईकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के तहत बरौनी नगर परिषद के सफाईकर्मी अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन भी हड़ताल पर रहें। उनकी मांगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान और पीएफ शामिल हैं, जिसके कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है और शहर में कचरे का ढेर लग गया है।

Begusarai News: चौथे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे सफाईकर्मी

Begusarai News: बरौनी। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में चौथे दिन रविवार को भी बरौनी नगर परिषद के सफाईकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। सफाईकर्मियों की विभिन्न मांगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, पीएफ सहित अन्य मांग शामिल है। सफाईकर्मियों के हड़ताल पर जाने से सफाई व्यवस्था पर ग्रहण लग गया है। चारों तरफ कूड़े-कचरे का ढेर लगा है।

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