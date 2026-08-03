Begusarai News: योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाएं: डीएम

Begusarai News: कारगिल भवन में डीआरसीसी, जिला नियोजनालय तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त 2963 आवेदनों में से 2962 आवेदनों की स्वीकृति दी गई।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 3,450 के विरुद्ध अब तक 869 आवेदन प्राप्त होने तथा 810 आवेदनों की स्वीकृति दी गई। वहीं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत प्राप्त 286 आवेदनों में से 285 आवेदन स्वीकृत किये गये।

डीएम के निर्देश डीएम श्रीकांत शास्त्री ने पंचायतों एवं शिक्षण संस्थानों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने तथा हेल्प डेस्क के माध्यम से आवेदकों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम की अध्यक्षता में सोमवार को कारगिल भवन में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, जिला नियोजनालय तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

योजना का लाभ डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन, नियमित मॉनिटरिंग, जन-जागरूकता गतिविधियों में तेजी लाने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। एनसीएस पोर्टल पर 31 जुलाई तक 2,565 युवाओं का निबंधन बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियों तथा लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

रोजगार संबंधी सूचना जिला नियोजनालय की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 जुलाई तक 2,565 युवाओं का निबंधन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10,890 निबंधन कराए गए थे तथा कुल 40,698 सक्रिय निबंधन उपलब्ध हैं। रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष में आयोजित दो जिला स्तरीय रोजगार मेलों में 1,465 तथा 77 जॉब कैंपों के माध्यम से 2,297 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में आयोजित 15 जॉब कैंपों के माध्यम से अब तक 518 युवाओं का चयन किया जा चुका है।

कौशल विकास केंद्र बैठक में यह भी बताया गया कि जिले के सभी 18 प्रखंडों में 55 कौशल विकास केंद्र संचालित हैं। अब तक 1 लाख 09 हजार 452 से अधिक युवाओं ने कुशल युवा कार्यक्रम एवं संबंधित योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र हासिल किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को स्वरोजगार हेतु टूल किट उपलब्ध कराने की योजना की भी समीक्षा की गई।

सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी बिहार शताब्दी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 61 आवेदनों की स्वीकृति श्रम संसाधन विभाग एवं श्रम अधीक्षक कार्यालय की समीक्षा के दौरान 61 आवेदनों की स्वीकृति तथा 51 लाभुकों के लिए कुल 27 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त 13 आवेदनों में से 5 को स्वीकृत तथा 8 को नियमानुसार अस्वीकृत किया गया।

बाल श्रम उन्मूलन अभियान बैठक में बाल श्रम उन्मूलन अभियान, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुपालन, उपकर (सेस) संग्रहण तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि साहेबपुर कमाल एवं छौड़ाही प्रखंडों में श्रमिकों को बकाया अंतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है। बेगूसराय सदर प्रखंड में निरीक्षण के उपरांत ₹3 लाख 66 हजार 784 की उपकर राशि संग्रहित की गई। साथ ही 759 नए निर्माण श्रमिकों का निबंधन स्वीकृत किया गया। जिले में अब तक 8 लाख 47 हजार 75 श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया जा चुका है। बैठक में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार