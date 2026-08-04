Begusarai News: चिमनी भट्ठा संचालकों को बेवजह तंग करने वाले अधिकारी नपेंगे: मंत्री

मंत्री का निर्देश

पर्यावरण स्वच्छता पर चर्चा

गाद प्रबंधन नीति की स्वीकार्यता

मंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि समय रहते सजग हो जाएं। चिमनी भट्ठा के ऑनर सरकार को राजस्व देते हैं। ईंट निर्माताओं को मिट्टी खनन में परेशान किया गया व शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। चिमनी भट्ठा के ऑनरों से भी कहा कि सरकार की ओर से प्रत्येक चिमनी पर 25 लाख ईंट निर्माण के लिए मिट्टी जमा करने का अधिकार है। यदि कोई आमलोग भी अपनी जमीन में या किसी के यहां से निजी काम के लिए मिट्टी लेना चाहे तो वैसे लोगों के खिलाफ स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है। यदि स्थानीय पुलिस अधिकारी आमलोगों से लेकर चिमनी भट्ठा मालिकों के खिलाफ पुलिसिया धौंस दिखाएगी तो विभाग वैसे पुलिस अधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई के लिए एसपी को लिखा जाएगा। अंत में मंत्री कहा कि सीएम सम्राट के नेतृत्व में बिहार में विकास का दौर चल रहा है।पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की लंबी और जटिल प्रक्रिया से मिले छुटकारा इससे पहले ईंट निर्माता संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुरारी कुमार मन्नू ने बिहार एवं केंद्र सरकार से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की लंबी और जटिल प्रक्रिया के बजाय ईंट निर्माताओं के लिए मिट्टी खनन की स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की। वर्तमान व्यवस्था में मिट्टी खनन के समय पूरा प्रशासनिक महकमा ईंट निर्माताओं को परेशान करने में लग जाता है।बिहार में गाद प्रबंधन नीति लागू हो संघ के जिला सचिव बबलू कुमार ने कहा कि बिहार ईंट निर्माता संघ ने गंगा एवं सहायक नदियों से निकलने वाले गाद (सिल्ट) के उपयोग की मांग उठाई थी। वर्ष 2017 में जल संसाधन विभाग द्वारा गाद प्रबंधन नीति लागू की गई थी। बिहार सरकार के मंत्री द्वारा भी इस मांग को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन अब तक नहीं हो सका। यदि बिहार सरकार नदियों की गाद को बिक्री के लिए उपलब्ध कराए तो सरकार को अच्छा राजस्व मिलेगा और ईंट निर्माताओं को भी मिट्टी का बेहतर विकल्प प्राप्त होगा। मौके पर जिलाध्यक्ष अरविदं कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी ललित कुमार, कोषाध्यक्ष पप्पू प्रसाद, मुरारी कुमार, टून्ना कुमार, राजकमल राज, मोहित यादव, राजकपूर, रवि किशोर उर्फ मुसुक सिंह, चुनचुन चंद्रवंशी, बबलू यादव, फैजान, मनोज गुप्ता, रविन यादव, राजेश राय, संजय सिंह, बलराम सिंह, विजय कृष्ण महतो, जनार्दन महतो, बलराम कुशवाहा, पुरुषोत्तम सिंह, सुभाष कुमार सिंह आदि थे। रिपोर्टर:मनोज सहनी