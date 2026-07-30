Begusarai News: बेगूसराय में सफाईकर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, नगर निगम में तालाबंदी कर की नारेबाजी,सफाई कार्य ठप

Begusarai News: बेगूसराय में सफाईकर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, नगर निगम में तालाबंदी कर की नारेबाजी,सफाई कार्य ठप
Begusarai News: बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए तालाबंदी की। हमला करेगी कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा चाहिए। धरने में 1300 कर्मियों ने भाग लिया और अपने अधिकारों की मांग की।
Begusarai News: बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन जिला इकाई की ओर से गुरुवार को कर्मियों ने निगम कार्यालय के मुख्यगेट में तालाबंदी कर दी।उसके बाद अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तालाबंदी से कोई भी अधिकारी व कर्मी अंदर प्रवेश नहीं कर सके।
धरने की जानकारी
उसके बाद दिलीप मल्लिक के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में अनिश्चित कालीन धरना पर बैठ गये। हड़ताल शुरू होने से निगम क्षेत्र में सफाई कार्य ठप्प है। हड़ताल में सफाई, टैक्स, पी डब्ल्यू डी,कार्यालय स्टॉफ कुल 1300 कर्मी शामिल हुए। दिलीप मल्लिक ने बरसों से दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मियों, संविदा कर्मियों एवं अन्य अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण करने तथा उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, नगर निकायों में प्रचलित ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर संबंधित कर्मियों को नगर निकाय कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करने ताकि श्रमिकों के आर्थिक शोषण भ्रष्टाचार बिचोलिया से बचाया जा सके। सुरक्षित रोजगार व्यवस्था पर प्रभावी रोक लगाने राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति नगर निकाय कर्मियों को भी एसीपी योजना का लाभ प्रदान किया जाए। अधिकांश कर्मचारी दशकों से पदोन्नति के अवसरों से वंचित है जिसके कारण उनकी वेतन वृद्धि एवं सेवा प्रगति बाधित हुई है。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManoj Kumar Sahni
शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।