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Begusarai News: सहयोग शिविर: मुख्यमंत्री ने असंतुष्ट लाभुकों से संवाद कर शिकायतों की ली जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाहरणालय स्थित एनआईसी कार्यालय में किया गया

Begusarai News: सहयोग शिविर: मुख्यमंत्री ने असंतुष्ट लाभुकों से संवाद कर शिकायतों की ली जानकारी

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से मंगलवार को सहयोग शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के लाभुकों से संवाद किया गया।

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाहरणालय स्थित एनआईसी कार्यालय बेगूसराय में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों के सहयोग शिविरों से जुड़े असंतुष्ट लाभुकों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों की जानकारी ली। उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बेनिफिशियरी से संवाद

बेगूसराय जिले से कुल 31 आवेदनों को चिह्नित किया गया था। इस दौरान लाभुकों से मुख्यमंत्री द्वारा संवाद किया गया। संवाद करने वाले लाभुकों में फैजुल खातून (पति स्व. अब्दुल बारिक), संदीप कुमार (पिता मोती लाल राय), राहुल कुमार सिंह (पिता राम श्रेष्ठ सिंह) तथा विकास कुमार (पिता युगल महतो शामिल) थे। संवाद के दौरान सभी संबंधित लाभुकों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनकी शिकायतों का समाधान जिला प्रशासन द्वारा करा दिया गया है। वे प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लाभुकों ने अपनी समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता

डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन एवं जनसंतुष्टि सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच महेश्वर सिंह, एनईपी निदेशक कुमारी पूजा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

सामान्य प्रश्न

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत संवाद किया?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत संवाद किया।
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