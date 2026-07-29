Begusarai News: तीसरे दिन भी जिले के बीडीओ ने काली पट्टी लगाकर किया कार्य

Begusarai News: बीहट, निज संवाददाता। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ की आह्वान पर जिले के सभी बीडीओ काली पट्टी बांधकर अपने दायित्वों का निवर्हन कर रहे हैं। बीडीओ अनुरंजन कुमार ने सुरक्षा की मांग के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। छपरा में बीडीओ गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। संघ ने सुरक्षात्मक मांगें भी रखी हैं।

Begusarai News: बीहट, निज संवाददाता। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर बरौनी बीडीओ समेत जिले के सभी बीडीओ तीसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर अपने-अपने कार्यालयों में दायित्व का निवर्हन किया गया। विधि व्यवस्था संधारण के दौरान बीडीओ को समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित छह सूत्री मांगों को लेकर बिहार ग्रामीण विकास सेवा संष के आह्वान पर जिले के सारे बीडीओ सोमवार से ही हाथ में काला पट्टी बांधकर अपने दायित्वों को निवर्हन कर रह रहे हैं।

सुरक्षा की मांग बीडीओ अनुरंजन कुमार ने बताया कि संघ की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की गई है। छपरा में विधि व्यवस्था संधारण के दौरान छपरा सदर के बीडीओ दृष्टि पाठक तथा रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार 25 जुलाई को गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे। डीएम समेत जिले के वरीय अधिकारी बीडीओ को बिना सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के विधि व्यवस्था संधारण के लिए भेज देते रहे हैं और ऐसी स्थिति में बीडीओ को जान का खतरा रहता है।

संघ की अन्य मांगें संघ के द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री तथा बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में बीडीओ के लिए बॉडी प्रोटेक्टर, रॉयट हेलमेट, लेग गार्ड, बॉडी कवच, आर्म्स गार्ड सहित अन्य सुरक्षात्मक उपलब्ध कराने, प्रत्येक बीडीओ के साथ कम से कम दो प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने की मांग की है। सदर प्रखंड के बीडीओ रविशंकर कुमार, वीरपुर के पंकज श्त्धिधर, साहेबपुर कमाल के रवि सिन्हा, चेरिया बरियारपुर के निरंजन कुमार आदि ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया।