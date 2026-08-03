Begusarai News: बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में लगे फ्रेम से गायब है नामकरण बोर्ड
Begusarai News: बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में पिछले वर्ष 31 वार्ड के टोला मोहल्ला के नामकरण को लेकर लगाया गया था साइन बोर्ड
Begusarai News: बरौनी, निज संवाददाता। बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में पिछले वर्ष 31 वार्ड के टोला मोहल्ला के नामकरण को लेकर साइन बोर्ड लगाया गया था। इसको लेकर नगर परिषद क्षेत्र के 31 वार्ड में टोला मोहल्ला के नामकरण के लिए 350 बोर्ड की ख़रीदारी की गई थी। जानकारी के मुताबिक इसमें प्रत्येक बोर्ड की कीमत 30 हजार नौ सौ रुपए के हिसाब से लगभग एक करोड़ आठ लाख पंद्रह हज़ार रुपए खर्च होने की बात बताई जा रही है।
साइन बोर्ड की हालत
दिलचस्प तो यह कि सरकारी खजाने से इतनी राशि खर्च होने के बाद भी लगभग एक साल के अंदर ही बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में कई जगहों पर फ्रेम से नामकरण का बोर्ड ही गायब है। वार्ड नंबर 15 में फ्रेम मौजूद है लेकिन नामकरण बोर्ड गायब है। वार्ड 5 में तो फ्रेम ही टूट कर गिर गया है। सबसे दिलचस्प यह कि मुख्य पार्षद के आवास के निकट लालो चंपा स्कूल के पास स्थित साइन बोर्ड टूट कर गिरा पड़ा है जिसे देखने वाला कोई नहीं है।
घोटाला और कार्रवाई की मांग
साइन बोर्ड की निविदा व खरीदारी को लेकर शुरूआती दौर में गत 26 जुलाई 2025 को नगर परिषद कार्यालय के समक्ष पार्षदों द्वारा घोटाला का आरोप लगाकर काफी हंगामा भी किया गया था। साथ ही, डीएम से भी इस मामले की शिकायत कर जांच की मांग की गई थी। बाद में धीरे-धीरे यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सुनील गुप्ता, नवीन कुमार, श्याम कुमार, सुबोध सिंह आदि स्थानीय लोगों ने कहा कि बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्य नगण्य है और सिर्फ सरकारी राशि की बंदरबांट की योजना बनाई जाती है। बगैर जलनिकासी की व्यवस्था के ही नाला निर्माण की बात हो या डस्टबीन खरीदगी का या फिर साइन बोर्ड लगाने का कार्य ही क्यों न हो, ऐसी योजनाओं पर सवाल तो उठाए जा रहे हैं लेकिन इस मामले में किसी भी स्तर कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बेगूसराय जिलाधिकारी से इन मामलों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। रिपोर्टर: अमित मिश्र
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