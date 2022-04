बेगूसराय: हादसे में घायल महिला को सड़क पर छोड़ फरार हुआ युवक, दूसरों ने पहुंचाया सदर अस्पताल

सड़क पर गिरी महिला को स्थानीय दुकानदार रंजीत राम व उनकी पत्नी प्रीति कुमारी ने सदर अस्पताल पहुंचाया व महिला के होश आने तक वह डटे रहे। दुकानदार ने महिला को अस्पताल पहुंचाकर मानवता की मिशाल पेश की।

बेगूसराय हिन्दुस्तान Malay Ojha Mon, 04 Apr 2022 04:41 PM

