Begusarai News: बरौनी में सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी

Begusarai News: बरौनी में सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी
Begusarai News: बरौनी में, सफाईकर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी और पीएफ शामिल हैं। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जिसके कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। बरौनी नगर परिषद के इलाकों में कूड़े का ढेर लग गया है।
Begusarai News: बरौनी। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में सातवें दिन बुधवार को भी बरौनी नगर परिषद के सफाईकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। सफाईकर्मियों ने बरौनी नगर परिषद कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन भी किया। सफाईकर्मियों की विभिन्न मांगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, पीएफ सहित कई मांग शामिल है। सफाईकर्मियों के हड़ताल पर जाने से बरौनी नगर परिषद के इलाकों में सफाई व्यवस्था पर ग्रहण लग गया है। चारों तरफ कूड़े-कचरे का ढेर लगा है।
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