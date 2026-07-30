Begusarai News: खरीद के बाद भी लोगों के हाथ अभी तक नहीं पहुंचा है डस्टबिन
Begusarai News: बरौनी नगर परिषद स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में डस्टबिन पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन, नगर परिषद की उदासीनता के कारण कई लोग अभी तक डस्टबिन से वंचित हैं। स्थानीय लोग इस मामले में प्रशासन को कई बार सूचित कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह स्थिति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
Begusarai News: बरौनी, निज संवाददाता। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बरौनी नगर परिषद द्वारा हर घर में डस्टबिन पहुंचाना है ताकि लोगों को इस डिब्बे में अपने घर का कूड़ा जमा कर उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर घरों से बाहर कर देना है। इसके बाद नगर परिषद के सफाई कर्मचारी घरों के कूड़े को उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचाएंगे। लेकिन, बरौनी नगर परिषद की उदासीनता के कारण नगर परिषद के गठन के लगभग साढ़े तीन साल बीत जाने के बावजूद आज भी बहुत से लोग डस्टबिन नहीं मिलने से वंचित हैं। इसके जवाबदेह लोगों द्वारा वंचित लोगों के हाथ तक आज तक डस्टबिन पहुंचाया नहीं जा सका है।
नगर को साफ सुथरा बनाने की नगर परिषद प्रशासन की यह मुहिम अभी तक धरातल पर नजर नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों द्वारा इस सच्चाई से नगर परिषद प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया जा चुका है। बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए के डस्टबिन की खरीद की गई थी। इसके बावजूद डस्टबिन लोगों से दूर है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है।
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