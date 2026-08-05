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Begusarai News: परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी के सोनपुर मंडल में मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की छठी बैठक हुई। बैठक में यात्री सुविधाओं, रेल सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, टिकटिंग व्यवस्था और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। मंडल रेल प्रबंधक अमित शरण और अन्य अधिकारियों ने मिलकर विभिन्न मुद्दों पर विचार किया।

Begusarai News: परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित

Begusarai News: बरौनी। सोनपुर मंडल के सभागार में बुधवार को मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की छठी बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक अमित शरण ने की। बैठक में समिति के 11 सदस्यों की उपस्थिति रही। इस दौरान मंडल क्षेत्र में यात्री सुविधाओं के विस्तार, रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, प्रतीक्षालय, टिकटिंग व्यवस्था, यात्रियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं व अपेक्षाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सुमन कुमार तांती, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरज कुमार आदि मौजूद थे।

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