Begusarai News: परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित
Begusarai News: बरौनी के सोनपुर मंडल में मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की छठी बैठक हुई। बैठक में यात्री सुविधाओं, रेल सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, टिकटिंग व्यवस्था और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। मंडल रेल प्रबंधक अमित शरण और अन्य अधिकारियों ने मिलकर विभिन्न मुद्दों पर विचार किया।
Begusarai News: बरौनी। सोनपुर मंडल के सभागार में बुधवार को मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की छठी बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक अमित शरण ने की। बैठक में समिति के 11 सदस्यों की उपस्थिति रही। इस दौरान मंडल क्षेत्र में यात्री सुविधाओं के विस्तार, रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, प्रतीक्षालय, टिकटिंग व्यवस्था, यात्रियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं व अपेक्षाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सुमन कुमार तांती, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरज कुमार आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।