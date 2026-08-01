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Begusarai News: टिकट वेंडिंग मशीन की मरम्मत हुई शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी जंक्शन के मुख्य टिकट घर में यात्रियों की सुविधा के लिए खराब टिकट वेंडिंग मशीन की मरम्मत शुरू की गई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह कदम वरीय अधिकारियों के निर्देश पर उठाया गया है।

Begusarai News: टिकट वेंडिंग मशीन की मरम्मत हुई शुरू

Begusarai News: बरौनी। यात्रियों की सुविधा को लेकर बरौनी जंक्शन के मुख्य टिकट घर में लगी खराब टिकट वेंडिंग मशीन की मरम्मत शुरू की गई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की गई है।

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