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Begusarai News: हड़ताल तीसरे दिन भी रही जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बलिया नगर परिषद के सफाई मजदूर संघ ने अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया है। भाकपा माले के जिला सचिव ने सरकार से उनकी नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, और समान वेतन की मांगें पूरी करने की अपील की। उन्होंने ठेकाकरण और आउटसोर्सिंग की समाप्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। धरने में कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे।

Begusarai News: हड़ताल तीसरे दिन भी रही जारी

Begusarai News: बलिया। बलिया नगर परिषद के सफाई मजदूर संघ सबंद्ध एक्टू के बैनर तले मजदूर नगर परिषद कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर डटे रहे। भाकपा माले जिला सचिव दिवाकर प्रसाद ने कहा कि सफाई मजदूरों के आन्दोलनकारियों से सरकार द्वारा अविलंब वार्ता करने की मांग की। उन्होंने कहा भाजपाई सरकार दैनिक सफाई मजदूरों को नियमितीकरण व सेवा सुरक्षा, ठेकाकरण-आउटसोर्सिंग का खात्मा व समान काम के लिए समान वेतन और एसपी/एमएसीपी का पूर्ण कार्यान्वयन व बकाया भुगतान आदि वाजिब की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में प्रकाश मलिक, संजय मलिक, बलजीत मलिक, सीता देवी, माया देवी, पंकज मलिक, शत्रुघ्न राम, पप्पू राम, बन्धु पासवान सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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