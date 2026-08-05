Begusarai News: आधे घंटे तक टोह लेने के बाद चोर ने उड़ाई साइकिल
Begusarai News: बखरी के मुख्य बाजार में सेवन टी मेगा मार्ट के सामने एक साइकिल की चोरी हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे चोर की पहचान की जा रही है। चोर ने करीब आधे घंटे तक निगरानी रखी और बाद में साइकिल का ताला तोड़कर फरार हो गया। स्थानीय दुकानदारों में चिंता का माहौल है।
Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। मुख्य बाजार स्थित सेवन टी मेगा मार्ट के सामने खड़ी साइकिल की चोरी का मामला सामने आया है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि चोर मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे मेगा मार्ट के सामने पहुंचा और किसी को संदेह न हो, इसके लिए करीब आधे घंटे तक वहीं बैठकर आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। इसके बाद उसने बड़ी सफाई से साइकिल के ताले को तोड़ा और करीब 12:45 बजे साइकिल लेकर फरार हो गया। सेवन टी मेगा मार्ट के संचालक विवेक खेतान ने बताया कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।
चोरी गई साइकिल डरहा गांव निवासी गणपति कुमार की है, जो उनके प्रतिष्ठान में कार्यरत है। घटना के बाद क्षेत्र के दुकानदारों में चिंता का माहौल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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