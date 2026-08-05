Begusarai News: आधे घंटे तक टोह लेने के बाद चोर ने उड़ाई साइकिल

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। मुख्य बाजार स्थित सेवन टी मेगा मार्ट के सामने खड़ी साइकिल की चोरी का मामला सामने आया है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि चोर मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे मेगा मार्ट के सामने पहुंचा और किसी को संदेह न हो, इसके लिए करीब आधे घंटे तक वहीं बैठकर आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। इसके बाद उसने बड़ी सफाई से साइकिल के ताले को तोड़ा और करीब 12:45 बजे साइकिल लेकर फरार हो गया। सेवन टी मेगा मार्ट के संचालक विवेक खेतान ने बताया कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।