Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: आधे घंटे तक टोह लेने के बाद चोर ने उड़ाई साइकिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बखरी के मुख्य बाजार में सेवन टी मेगा मार्ट के सामने एक साइकिल चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चोर ने पहले आधे घंटे तक निगरानी रखी और फिर साइकिल चुरा ली। स्थानीय दुकानदारों में चिंता का माहौल है।

Begusarai News: आधे घंटे तक टोह लेने के बाद चोर ने उड़ाई साइकिल

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। मुख्य बाजार स्थित सेवन टी मेगा मार्ट के सामने खड़ी साइकिल की चोरी का मामला सामने आया है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि चोर मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे मेगा मार्ट के सामने पहुंचा और किसी को संदेह न हो, इसके लिए करीब आधे घंटे तक वहीं बैठकर आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। इसके बाद उसने बड़ी सफाई से साइकिल के ताले को तोड़ा और करीब 12:45 बजे साइकिल लेकर फरार हो गया। सेवन टी मेगा मार्ट के संचालक विवेक खेतान ने बताया कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।

चोरी गई साइकिल डरहा गांव निवासी गणपति कुमार की है, जो उनके प्रतिष्ठान में कार्यरत है। घटना के बाद क्षेत्र के दुकानदारों में चिंता का माहौल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Crime News Begusarai Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।