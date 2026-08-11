Begusarai News: घर-घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली
Begusarai News: फोटो नं. 05, नावकोठी संकुल में मंगलवार को घर-घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली में शामिल बच्चे व अन्य।
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई। प्रखंड के नौ संकुलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने रैली के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता दिवस के महत्व के प्रति जागरूक किया। रैली में बीडीओ राहुल रंजन, विधायक प्रतिनिधि सह लोजपा नेता शंकर राय सहित नावकोठी मध्य विद्यालय और कन्या मध्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय परिसर से निकली रैली प्रखंड कार्यालय होते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) नावकोठी पहुंची। छात्र-छात्राएं हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे।
इस दौरान विद्यार्थियों ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने-अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। रैली के दौरान देशभक्ति के नारों से क्षेत्र में माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। बीडीओ ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। मौके पर प्रधानाध्यापक राजेश कुमार, विभाकर कुमार, गणेश झा, शिक्षक आलोक कुमार, पवन कुमार, राजकुमार झा, तनुजा कुमारी, खुशबू कुमारी, प्रमिला महतो, अनिल कुमार, पंकज कुमार सहित अन्य मौजूद थे। रिपोर्टर:सुधांशु
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