Begusarai News: नगर थाने की पुलिस ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया कानून का पाठ

Begusarai News: पुलिस दीदी टीम ने ऑपरेशन विधि पालक युवक अभियान के तहत बीपी स्कूल में छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। शहर के बीपी स्कूल में बुधवार को पुलिस प्रशासन के द्वारा जिला स्तर पर गठित पुलिस दीदी अभया विग्रेड बच्चो के बीच ऑपरेशन विधि पालक युवक अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर थाना -पुलिस टीम एवं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी संगठन वैशाली समाज कल्याण संस्थान, बाघा और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका कामनी कुमारी ने की।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम में स्कूल के बच्चो के बीच नगर थानाध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु ने कहा कि ऑपरेशन विधि पालक युवक अभियान का उदेश्य सभी बालको को संकल्प दिलाकर एक सभ्य नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना है। ताकि सभी महिलाओ और बालिकाओं को उचित सम्मान मिले। साथ ही इनसे जुड़ी आपराधिक घटनाओ पर पुलिस और सभ्य नागरिको के सहयोग से दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके।

कानूनी जानकारी पुलिस निरीक्षक अर्चना सिन्हा ने बीएनएस के तहत महिलाओ और बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न कानूनी प्रवाधानों के बारे में विस्तारपुर्वक जानकारी साझा किया। पुलिस निरीक्षक पल्ली प्रिया ने पुलिस दीदी अभया विग्रेड टीम के संरचनाओं से बच्चों को अवगत कराया। महिलाओ और बालिकाओ से जुड़ी आपराधिक घटनाओ की जानकारी त्वरित पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 एवं साईबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर गोपनीय सूचना देने के लिए सभी छात्रों को प्रेरित किया। मौके पर एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन' के जिला समन्वयक विजय प्रताप, वैशाली समाज कल्याण संस्थान के जिला प्रतिनिधि राजमणि रंजन, नगर थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक अनीता कुमारी के अलावा शिक्षिकाओं में मीनाक्षी शंकर, विमल कुमारी, रानी कुमारी, खुशबू कुमारी आदि उपस्थित थे। रिपोर्टर:मनोज सहनी