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Begusarai News: सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं को किया जागरूक, यातायात नियमों के पालन की दिलाई शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए हेलमेट पहनने व यातायात नियमों के पालन पर दिया गया जोर

Begusarai News: सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं को किया जागरूक, यातायात नियमों के पालन की दिलाई शपथ

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि।महंत रामजीवन दास महाविद्यालय विष्णुपु में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा पर शनिवार को परिचर्चा का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता, एसबीएसएस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अवधेश कुमार सिंह, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सीनेट सदस्य डॉ सुरेश प्रसाद राय, डीसीएलआर अभिषेक राज, महाविद्यालय शासी निकाय के सचिव प्रो अशोक कुमार सिंह, प्राचार्य डॉ अमित सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे। विधायक ने कहा कि आज भारत सड़क दुर्घटना में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है जो कि चिंतनीय है। हमारा देश युवाओं का देश है। इसके लिए हमें शपथ लेना होगा कि यातायात के नियमों का अक्षरशः पालन करें। डॉ अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि दोपहिया वाहन से ज्यादा दुर्घटना होने का कारण है कि हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं।अभिषेक राज ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए साथ ही गाड़ी ड्राईवर अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो इसकी सूचना तुरन्त पुलिस को देनी चाहिए। डॉ.सुरेश प्रसाद राय ने कहा कि सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमें जागरूक रहना होगा। सड़क दुर्घटना में लोगों को सहायता करना चाहिए। इसके लिए सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। कार्यक्रम को प्राचार्य ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी द्रक्षा नियाज़, एनसीसी की सीटीओ करिश्मा कुमारी एवं रोशनी कुमारी के द्वारा कार्यक्रम में शामिल सभी छात्र एवं छात्राओं को शपथ दिलायी गई। महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों द्वारा सभी सम्मानित अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

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प्रश्नोत्तर

इस कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ था?
इस कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया।
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