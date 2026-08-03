Begusarai News: घर में घुसकर लड़की के अपहरण का प्रयास
Begusarai News: अपहरण के प्रयास, मारपीट व रुपये निकालने का मामला दर्ज में दर्ज कराया है। प्राथमिकी में गांव के ही प्रिंस कुमार, रूपेश कुमार, जंता देवी एवं क्रांति देवी को नामजद किया गया है।
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के समसा गांव में बदमाशों द्वारा जबरन घर में घुसकर लड़की के अपहरण का प्रयास करने, परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने तथा दुकान से रुपये निकाल लेने का मामला पीड़ित चंदन पोद्दार ने नावकोठी थाना में दर्ज कराया है। प्राथमिकी में गांव के ही प्रिंस कुमार, रूपेश कुमार, जंता देवी एवं क्रांति देवी को नामजद किया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शनिवार की रात सभी आरोपित उसकी दुकान में जबरन घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि बदमाशों ने दुकान के काउंटर से बिक्री के सात हजार रुपये निकाल लिए।
इसके बाद उसकी पुत्री को बुरी नीयत से जबरन घर से खींचकर ले जाने का प्रयास किया। किसी तरह परिवार के लोगों ने उसे आरोपितों के चंगुल से छुड़ाया। घटना के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोगों को जुटते देख आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। थानाध्यक्ष मो. फिरदौस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है।
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