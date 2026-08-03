Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: घर में घुसकर लड़की के अपहरण का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: अपहरण के प्रयास, मारपीट व रुपये निकालने का मामला दर्ज में दर्ज कराया है। प्राथमिकी में गांव के ही प्रिंस कुमार, रूपेश कुमार, जंता देवी एवं क्रांति देवी को नामजद किया गया है।

Begusarai News: घर में घुसकर लड़की के अपहरण का प्रयास

Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के समसा गांव में बदमाशों द्वारा जबरन घर में घुसकर लड़की के अपहरण का प्रयास करने, परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने तथा दुकान से रुपये निकाल लेने का मामला पीड़ित चंदन पोद्दार ने नावकोठी थाना में दर्ज कराया है। प्राथमिकी में गांव के ही प्रिंस कुमार, रूपेश कुमार, जंता देवी एवं क्रांति देवी को नामजद किया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शनिवार की रात सभी आरोपित उसकी दुकान में जबरन घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि बदमाशों ने दुकान के काउंटर से बिक्री के सात हजार रुपये निकाल लिए।

इसके बाद उसकी पुत्री को बुरी नीयत से जबरन घर से खींचकर ले जाने का प्रयास किया। किसी तरह परिवार के लोगों ने उसे आरोपितों के चंगुल से छुड़ाया। घटना के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोगों को जुटते देख आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। थानाध्यक्ष मो. फिरदौस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Crime News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।