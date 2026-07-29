Begusarai News: विभागीय स्तर पर काम शुरू होने से निगम क्षेत्र में विकास को मिलेगी गति

बैठक की मुख्य बातें

मुख्य पार्षद पिंकी देवी ने कहा कि विभाग ने 15 लाख तक की विकास योजनाओं को विभागीय एजेंसी से कराने पर लगी रोक हटा ली है। आपसी विमर्श से नगर निगम क्षेत्र में अतिआवश्यक योजनाओं को चयन कर उसे धरातल पर उतारने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। संचालन नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर व उप नगर आयुक्त ओसामा इब्न मंसूर ने किया। बैठक में पूर्व की तरह ही इस वर्ष भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर महापुरूषों की प्रतिमा की साफ-सफाई, रंगरोगन, शहर की साफ- सफाई व चूना ब्लिचिंग छिड़काव, जलजमाव वाले क्षेत्रों में जलनिकासी समेत अन्य वैक्लपिक व्यवस्था समेत नगर निगम व बस पड़ाव परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन का निर्णय लिया गया। हाल में संपन्न हुए सहयोग शिविर के माध्यम से विभिन्न वार्डों में प्रस्तावित 17 योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में अतिआवश्यक योजनाओं को चयन कर विभागीय स्तर पर कराने की स्वीकृति मिली है।