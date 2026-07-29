Begusarai News: विभागीय स्तर पर काम शुरू होने से निगम क्षेत्र में विकास को मिलेगी गति
Begusarai News: महापुरूषों की प्रतिमा की साफ-सफाई, रंगरोगन, शहर की साफ- सफाई व चूना ब्लिचिंग छिड़काव, जलजमाव का उठा मुद्दा
Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। नगर निगम के सभागार में बुधवार को सशक्त स्थाई समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद पिंकी देवी ने की।
बैठक की मुख्य बातें
मुख्य पार्षद पिंकी देवी ने कहा कि विभाग ने 15 लाख तक की विकास योजनाओं को विभागीय एजेंसी से कराने पर लगी रोक हटा ली है। आपसी विमर्श से नगर निगम क्षेत्र में अतिआवश्यक योजनाओं को चयन कर उसे धरातल पर उतारने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। संचालन नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर व उप नगर आयुक्त ओसामा इब्न मंसूर ने किया। बैठक में पूर्व की तरह ही इस वर्ष भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर महापुरूषों की प्रतिमा की साफ-सफाई, रंगरोगन, शहर की साफ- सफाई व चूना ब्लिचिंग छिड़काव, जलजमाव वाले क्षेत्रों में जलनिकासी समेत अन्य वैक्लपिक व्यवस्था समेत नगर निगम व बस पड़ाव परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन का निर्णय लिया गया। हाल में संपन्न हुए सहयोग शिविर के माध्यम से विभिन्न वार्डों में प्रस्तावित 17 योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में अतिआवश्यक योजनाओं को चयन कर विभागीय स्तर पर कराने की स्वीकृति मिली है।
सदस्यों की मांगें
बैठक में सशक्त स्थाई समिति के सदस्य गौरव कुमार ने वीर कुंवर सिंह पार्क को जलभराव से मुक्ति दिलाने, वार्ड- 27 के अनुसूचित जाति-जनजाति मोहल्ले में झंडोत्तोलन समारोह आयोजित करने की मांग की। वहीं दिवंगत कर्मी नवीन कुमार के पुत्र को दैनिक कर्मचारी के रूप में बहाल करने की मांग भी की गई। सदस्य विपिन पासवान ने योजनाओं के क्रियांवयन में हो रही देरी पर तकनीकी अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इसके अतिरिक्त फ्लाइओवर के नीचे ग्रीन बेल्ट के निर्माण, समाहरणालय को जलनिकासी से मुक्ति दिलाने के लिए कैंटीन चौक पर नाला निर्माण समेत कई अन्य योजनाओं पर विचार विमर्श करते हुए उन्हें प्रशासनिक स्वीकृति दिलाई गई। बैठक में सदस्य नीलम देवी, बंदना कुमारी, गुलशन खातून, विनय मिश्रा, नगर प्रबंधक राजीव रंजन सिंह समेत अन्य तकनीकी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार
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