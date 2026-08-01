Begusarai News: डीलर से मारपीट व धमकी का मामला दर्ज, शिकायतकर्ता नशे में मिला
Begusarai News: नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव में पीडीएस डीलर राधेश्याम जायसवाल के साथ मारपीट की गई। आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए उसे धमकी दी और 50 हजार रुपये की मांग की। पुलिस ने जांच के दौरान पीड़ित को नशे की हालत में पाया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना की जांच जारी है।
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव में जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) डीलर के साथ मारपीट तथा घर तोड़ने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़ित राधेश्याम जायसवाल ने थाना में आवेदन देकर गांव के विजय चौधरी, संतोष चौधरी एवं गुलशन चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में राधेश्याम जायसवाल ने बताया है कि शुक्रवार की शाम वह अपने घर के सामने खड़ा था। इसी दौरान आरोपितों ने मोबाइल फोन पर उसके घर को तोड़ने की धमकी दी। कुछ देर बाद तीनों उसके घर के सामने पहुंच गए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे।
शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे जिसके बाद आरोपित 50 हजार रुपये की मांग करते हुए वहां से फरार हो गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ता को नशे की हालत में पाया। इसके बाद उसके विरुद्ध उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय भेज दिया गया। वहीं, मारपीट एवं धमकी के आरोपों की भी पुलिस अलग से जांच कर रही है।
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