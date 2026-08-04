Begusarai News: हत्या मामले का नामजद आरोपित गिरफ्तार
Begusarai News: बलिया में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपित राजेश यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह गिरफ्तारी रहाटपुर गांव से हुई। थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
Begusarai News: बलिया। पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपित को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के रहाटपुर गांव से सोमवार देर रात की गई। थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बताया कि कांड संख्या 76/05 में नामजद आरोपित गुजो यादव के पुत्र राजेश यादव की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। सोमवार देर रात सूचना मिली कि आरोपित रहाटपुर गांव में मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपित से मामले को लेकर पूछताछ की गई।
आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे मंगलवार को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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