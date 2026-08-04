Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: हत्या मामले का नामजद आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बलिया में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपित राजेश यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह गिरफ्तारी रहाटपुर गांव से हुई। थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Begusarai News: हत्या मामले का नामजद आरोपित गिरफ्तार

Begusarai News: बलिया। पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपित को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के रहाटपुर गांव से सोमवार देर रात की गई। थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बताया कि कांड संख्या 76/05 में नामजद आरोपित गुजो यादव के पुत्र राजेश यादव की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। सोमवार देर रात सूचना मिली कि आरोपित रहाटपुर गांव में मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपित से मामले को लेकर पूछताछ की गई।

आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे मंगलवार को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Begusarai News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।