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Begusarai News: तीन वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: मंसूरचक में गणपतौल निवासी मो. जियाउद्दीन के बेटों मो. सद्दाम और मो. अद्रीम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन्हें उनके घर से पकड़ा और बेगूसराय न्यायालय भेज दिया। यह गिरफ्तारियां स्थानीय थानाध्यक्ष गोविंद कुमार पांडे के नेतृत्व में हुईं।

Begusarai News: तीन वारंटी गिरफ्तार

Begusarai News: मंसूरचक। थाना क्षेत्र के गणपतौल निवासी व बेगूसराय न्यायालय के वर्षों से फरार वारंटी मो. जियाउद्दीन के पुत्र मो. सद्दाम व मो. अलीम का पुत्र मो साबिर तथा मो. आजाद को गणपतौल वार्ड संख्या 11 स्थित घर से मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविंद कुमार पांडे ने गिरफ्तार कर गुरुवार को बेगूसराय न्यायालय भेज दिया।

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