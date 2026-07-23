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Begusarai News: आर्म्स एक्ट मामले का आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बीहट में एफसीआई थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में फरार वारंटी सूरज कुमार को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने जानकारी दी कि न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। सूरज कुमार के खिलाफ 2020 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Begusarai News: आर्म्स एक्ट मामले का आरोपित गिरफ्तार

Begusarai News: बीहट। एफसीआई थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले का फरार वारंटी बीहट के सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया गया था। वर्ष 2020 में सूरज कुमार के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। (नि.सं.)

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