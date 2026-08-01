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Begusarai News: योजनाओं की जांच नहीं होने पर देंगे धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिला परिषद सदस्य व भाजपा जिला मंत्री अमित कुमार देव ने जिला परिषद कार्यालय में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं, विकास योजनाओं के भुगतान में विलंब व नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते...

Begusarai News: योजनाओं की जांच नहीं होने पर देंगे धरना

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिला परिषद सदस्य व भाजपा जिला मंत्री अमित कुमार देव ने जिला परिषद कार्यालय में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं, विकास योजनाओं के भुगतान में विलंब व नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निष्पक्ष समाधान नहीं हुआ तो 12 अगस्त से जिला परिषद कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पूर्ण हो चुकी विकास योजनाओं का भुगतान पिछले करीब छह माह से लंबित है। इससे संवेदकों, मजदूरों और आम लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

साथ ही पंचम एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति देने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किए जाने तथा जिला परिषद की बैठक में स्वीकृति के बिना योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। डीएम से लंबित योजनाओं का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने, प्रशासनिक स्वीकृतियों की वैधानिक जांच कराने, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा जिला परिषद के कार्यों को बिहार पंचायत राज अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप संचालित कराने की मांग की गई है।

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