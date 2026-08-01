Begusarai News: एबीवीपी बलिया इकाई का पुनर्गठन, नई कार्यकारिणी घोषित

नवगठित कार्यकारिणी

बैठक में सर्वसम्मति से वर्ष 2026-27 के लिए नई नगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। पुनर्गठन बैठक प्रांत मंत्री पुरुषोत्तम कुमार, उत्तर बिहार के विशेष आमंत्रित सदस्य अजीत चौधरी, जिला संयोजक कमल कश्यप और उत्तर बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दयानिधान गिरि की उपस्थिति में संपन्न हुई। नवगठित कार्यकारिणी सदस्य में नगर अध्यक्ष नीतीश कुमार, नगर उपाध्यक्ष प्रकाश नंदन सिन्हा व फुलेना कुमार, नगर मंत्री श्रीराम, नगर सह मंत्री सुमन कुमार, अमन गुप्ता व मंगलेश कुमार, नगर कोषाध्यक्ष रौशन कुमार, कार्यालय मंत्री मिथिलेश कुमार, मीडिया संयोजक राजीव कुमार व सह संयोजक अमन कुमार बने। सोशल मीडिया संयोजक सुजय सुधांशु व सहसंयोजक रौशन कुमार व ब्रजेश कुमार, एसएफडी संयोजक शुभम कुमार व सहसंयोजक अभिषेक सुमन, संयोजक नारायण कुमार व सह संयोजक सचिन कुमार, खेलो भारत संयोजक मोनू मिश्र व सहसंयोजक निगम कुमार, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक वैभव कुमार व सह संयोजक प्रियांशु कुमार व नीतीश कुमार , स्वाध्याय मंडल संयोजक गुलशन कुमार व सह संयोजक सुधांशु कुमार, प्रतियोगी कार्य छात्र प्रमुख शिव कुमार व सह प्रमुख सचिन कुमार व मोनू कुमार तथा नगर कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष कुमार, सुजीत कुमार, गौरव कुमार, निखिल कुमार, नीतीश कुमार, रुपेश कुमार एवं प्रियांशु कुमार बने।