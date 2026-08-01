Begusarai News: एबीवीपी बलिया इकाई का पुनर्गठन, नई कार्यकारिणी घोषित
Begusarai News: नवगठित कार्यकारिणी में नीतीश नगर अध्यक्ष व प्रकाश उपाध्यक्ष र्गठन विवेक बिहार स्थित सभागार में शनिवार को संपन्न हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से वर्ष 2026-27 के लिए नई
Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलिया इकाई का पुनर्गठन विवेक बिहार स्थित सभागार में शनिवार को संपन्न हुआ।
नवगठित कार्यकारिणी
बैठक में सर्वसम्मति से वर्ष 2026-27 के लिए नई नगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। पुनर्गठन बैठक प्रांत मंत्री पुरुषोत्तम कुमार, उत्तर बिहार के विशेष आमंत्रित सदस्य अजीत चौधरी, जिला संयोजक कमल कश्यप और उत्तर बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दयानिधान गिरि की उपस्थिति में संपन्न हुई। नवगठित कार्यकारिणी सदस्य में नगर अध्यक्ष नीतीश कुमार, नगर उपाध्यक्ष प्रकाश नंदन सिन्हा व फुलेना कुमार, नगर मंत्री श्रीराम, नगर सह मंत्री सुमन कुमार, अमन गुप्ता व मंगलेश कुमार, नगर कोषाध्यक्ष रौशन कुमार, कार्यालय मंत्री मिथिलेश कुमार, मीडिया संयोजक राजीव कुमार व सह संयोजक अमन कुमार बने। सोशल मीडिया संयोजक सुजय सुधांशु व सहसंयोजक रौशन कुमार व ब्रजेश कुमार, एसएफडी संयोजक शुभम कुमार व सहसंयोजक अभिषेक सुमन, संयोजक नारायण कुमार व सह संयोजक सचिन कुमार, खेलो भारत संयोजक मोनू मिश्र व सहसंयोजक निगम कुमार, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक वैभव कुमार व सह संयोजक प्रियांशु कुमार व नीतीश कुमार , स्वाध्याय मंडल संयोजक गुलशन कुमार व सह संयोजक सुधांशु कुमार, प्रतियोगी कार्य छात्र प्रमुख शिव कुमार व सह प्रमुख सचिन कुमार व मोनू कुमार तथा नगर कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष कुमार, सुजीत कुमार, गौरव कुमार, निखिल कुमार, नीतीश कुमार, रुपेश कुमार एवं प्रियांशु कुमार बने।
बैठक का उद्देश्य
बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय प्रतिनिधियों ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हित, शिक्षा क्षेत्र में सुधार और राष्ट्र हित में अग्रसर रहने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। नवनिर्वाचित टीम ने कहा कि बलिया क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों की समस्याओं के समाधान, उनके शैक्षणिक विकास और सांगठनिक विस्तार के लिए पूरी निष्ठा व ऊर्जा के साथ कार्य करेगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।