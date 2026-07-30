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Begusarai News: एआईएसएफ ने चलाया सदस्यता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: तेघड़ा के ओमर हाई स्कूल में एआईएसएफ द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग दो दर्जन छात्रों को संगठन से जोड़ा गया। मो. हसमत बालाजी ने बताया कि एआईएसएफ एक विश्वसनीय संगठन है जो छात्रों के हितों के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। इस दौरान मो. आरिफ, मो. युसुफ और दीपक कुमार भी मौजूद थे।

Begusarai News: एआईएसएफ ने चलाया सदस्यता अभियान

Begusarai News: तेघड़ा। ओमर हाई स्कूल में एआईएसएफ द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर लगभग दो दर्जन छात्रों को एआईएसएफ से जोड़ा गया। मो. हसमत बालाजी ने बताया कि एआईएसएफ पुराना और विश्वसनीय संगठन है। यह संगठन लगातार छात्रों के हित के लिए आन्दोलन करता रहा है। मौके पर मो. आरिफ, मो. युसुफ, दीपक कुमार आदि थे।

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