Begusarai News: किसान केंद्र खाद दुकान का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा
Begusarai News: स्टाक में 10 बोरा यूरिया कम मिला, सरकारी दर से 113 रुपये अधिक में बेच रहा था दुकानदार
Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। रबी फसल की तैयारी के बीच किसानों को सस्ती दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने प्रखंड के सोनमा पंचायत स्थित मैसर्स किसान केंद्र खाद दुकान पर औचक छापेमारी की। जांच में भारी अनियमितता मिलने पर एसडीएओ ने दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने के लिए जिला कृषि अधिकारी डीएओ को पत्र लिखा है।
सभी खाद दुकानों की होगी जांच
एसडीएओ ने दुकान के स्टॉक रजिस्टर और भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि दुकान में यूरिया खाद का स्टॉक रजिस्टर से 10 बोरा कम है। वहीं, किसानों से पूछताछ में यह भी सामने आया कि दुकानदार सरकारी निर्धारित दर 267 रुपये प्रति बोरी की जगह 380 रुपये में यूरिया बेच रहा था। इस तरह वह प्रति बोरी 113 रुपये अधिक वसूल रहा था। एसडीएओ ने मौके पर ही खाद की बिक्री पर रोक लगा दी और दुकानदार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसानों के हक की खाद को महंगे दाम पर बेचना गंभीर अपराध है। ऐसे दुकानदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
किसानों ने जताया आक्रोश
एसडीएओ प्रशांत कुमार ने प्रखंड बीएओ समेत सभी कृषि समन्वयकों को निर्देश दिया कि वे तत्काल अपने-अपने क्षेत्र की सभी निजी और सहकारी खाद दुकानों का सघन जांच अभियान चलाएं। स्टॉक, बिक्री रजिस्टर और रेट लिस्ट की जांच कर रिपोर्ट जल्द ही उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि "टीम गठित कर औचक निरीक्षण किया जाएगा। जो भी दुकानदार कालाबाजारी या ओवररेटिंग में पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने जताया आक्रोश छापेमारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में किसान दुकान पर पहुंच गए। किसानों ने बताया कि उन्हें खाद के लिए कई दिनों से चक्कर लगवाया जा रहा था और अधिक पैसे मांगे जा रहे थे। वहीं , सोनमा निवासी एक महिला किसान ने अपना नाम छुपाते हुए कहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई से हमें राहत मिली है। अब समय पर और सही दाम पर खाद मिल पाएगी। एसडीएओ की इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रखंड के खाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। रिपोर्टर:अग्निवेश वत्स
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