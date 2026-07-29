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Begusarai News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बीहट में नेशनल हाइवे-31 पर मंगलवार रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सिंगदाहा के 30 वर्षीय मो. इब्राहिम की मौत हो गई। गंभीर जख्मी युवक को बेगूसराय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के कराहने से क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया।

Begusarai News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत

Begusarai News: बीहट। जीरोमाइल सहायक थाना क्षेत्र के पपरौर के निकट नेशनल हाइवे-31 पर मंगलवार की रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी सिंगदाहा के 30 वर्षीय मो. इब्राहिम की मौत इलाज के क्रम में हो गई। गंभीर रूप से जख्मी युवक को पुलिस ने इलाज के लिए बेगूसराय में भर्ती कराया। वहां इलाज के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव मृतक के परिजन को सौंप दिया। जीरोमाइल सहायक थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि एनएच पार करने के क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में युवक की मौत हो गई।

युवक की मौत के बाद परिजनों के क्रंदन से मुहल्ले का माहौल गमगीन हो गया। मृतक मुंबई में रहकर दर्जी का काम करता था। (नि.सं.)

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