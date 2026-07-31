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Begusarai News: अशोक प्रियदर्शी फिर बने नगर अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बखरी में अभाविप की नगर इकाई का पुनर्गठन और कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ। वक्ताओं ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की। पुरानी नगर इकाई को भंग कर नई इकाई का गठन किया गया, जिसमें अशोक प्रियदर्शी को नगर अध्यक्ष और सौरभ कुमार को नगर मंत्री बनाया गया।

Begusarai News: अशोक प्रियदर्शी फिर बने नगर अध्यक्ष

Begusarai News: बखरी। अभाविप की नगर इकाई का पुनर्गठन सह कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग गुरुवार को मध्य विद्यालय में हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संगठन की वैचारिक यात्रा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। बैठक में पुरानी नगर इकाई को भंग कर नई इकाई का सर्वसम्मति से गठन किया गया। नई इकाई में अशोक प्रियदर्शी को पुनः नगर अध्यक्ष एवं सौरभ कुमार को नगर मंत्री बनाया गया। इसके अलावा विभिन्न दायित्वों पर अन्य कार्यकर्ताओं की भी घोषणा की गई।

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