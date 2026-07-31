Begusarai News: बरौनी जंक्शन से शराब बरामद
Begusarai News: बरौनी जंक्शन के नजदीक जीआरपी ने नियमित गश्ती के दौरान लगभग 86.1 लीटर विदेशी शराब लावारिस हालत में बरामद की। हालांकि, तस्कर पुलिस को देख कर भागने में सफल रहा। इस मामले की छानबीन की जा रही है।
Begusarai News: बरौनी। जीआरपी ने नियमित गश्ती के दौरान शुक्रवार को बरौनी जंक्शन के निकट से लगभग 86.1 लीटर बिदेशी शराब लावारिस हालत मे बरामद किया है।हालांकि पुलिस को देख तस्कर भागने में सफल रहा।पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।
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