Begusarai News: खोदावंदपुर में अब तक निर्धारित लक्ष्य की 80 प्रतिशत हुईं धान रोपनी

Begusarai News: खोदावंदपुर प्रखंड में इस वर्ष धान की खेती के निर्धारित लक्ष्य का 80 प्रतिशत भूभाग में धान रोपनी का कार्य सम्पन्न हुआ है। बारिश की कमी के कारण रोपनी प्रभावित हो रही है, लेकिन अनुकूल वर्षा होते ही लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। क्षेत्र में खाद की कोई किल्लत नहीं है और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

Begusarai News: खोदावंदपुर ,निज संवाददाता। खोदावंदपुर प्रखंड में इस वर्ष धान की खेती के निर्धारित लक्ष्य के 80 प्रतिशत भूभाग में धान रोपनी का कार्य सम्पन्न हुआ है जबकि शेष बचे 20 प्रतिशत भूभाग में धान की रोपनी का कार्य बाकी है। जानकारी देते हुए प्रखंड कृषि अधिकारी रश्मि कुमारी ने बताया कि वर्षा की कमी के कारण धान रोपनी का कार्य प्रभावित हो रहा है लेकिन अनुकूल वर्षा होते ही धान रोपनी का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

धान की खेती का लक्ष्य जानकारी के अनुसार खोदावंदपुर प्रखंड क्षेत्र के कुल 1250 .30 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें मेघौल पंचायत में 222.30 हेक्टेयर, खोदावंदपुर पंचायत में 112.50 हेक्टेयर, फफौत पंचायत में 185.15 हेक्टेयर, बरियारपुर पश्चिमी पंचायत में 142.50 हेक्टेयर, बरियारपुर पूर्वी पंचायत में 107 हेक्टेयर में, बाड़ा पंचायत में 145 हेक्टेयर में, दौलतपुर पंचायत में 178.80 हेक्टेयर में एवं सागी पंचायत में 157 हेक्टेयर शामिल है।

खाद की उपलब्धता बीएओ ने बताया कि खोदावंदपुर में धान की खेती के लिए खाद की कोई किल्लत नहीं है। किसानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लाइसेंस धारी खाद विक्रेताओं को उचित मूल्य पर किसानों को खाद उपलब्ध करवाने की हिदायत दी गई है। यदि कोई दुकानदार निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूल करेगा तो शिकायत मिलने पर ऐसे खाद दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मनमाने तरीके से खाद बेचने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।