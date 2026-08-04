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Begusarai News: एनएच-31 पर हादसे में बुजुर्ग की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: साहेबपुरकमाल में सोमवार को एनएच-31 पर एक सड़क हादसे में 70 वर्षीय कैलू महतो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार वे सड़क पार कर रहे थे, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए।

Begusarai News: एनएच-31 पर हादसे में बुजुर्ग की मौत

Begusarai News: साहेबपुरकमाल, निज संवाददाता। सोमवार की शाम थाना क्षेत्र के सनहा ढाला के समीप एनएच-31 पर सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी 70 वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गयी। मृतक की पहचान सादपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 15 निवासी कैलू महतो के रूप में की गयी। परिजनों के अनुसार वे सड़क पार कर रहे थे। इस क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद आसपास लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने इलाज के बाद बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया था।

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