Sahebpur Kamal Result LIVE: साहेबपुर कमाल चुनाव नतीजा; सत्तानंद संबुद्धा और सुरेंद्र कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sahebpur Kamal Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की साहेबपुर कमाल असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के सत्तानंद संबुद्धा उर्फ ललन और लोक जनशक्ति पार्टी के सुरेंद्र कुमार पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:17 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
Sahebpur Kamal Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले की साहेबपुर कमाल सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के सत्तानंद संबुद्धा उर्फ ललन और लोक जनशक्ति पार्टी के सुरेंद्र कुमार के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में सत्तानंद ने जेडीयू के शशिकांत कुमार को करीब 14,225 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 के चुनाव में भी आरजेडी ने इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाई थी, जिसमें श्रीनारायण यादव ने लोजपा के एम डी असलम को 45,474 वोटों के अंतर से हराया था।

Sahebpur Kamal Assembly Seat Result 2025:

साहेबपुर कमाल सीट पर कुल लगभग 2.41 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। यह क्षेत्र जातीय और सामाजिक रूप से मिश्रित है, जिसमें यादव, मुसलमान, भूमिहार, कुर्मी और अनुसूचित जाति के मतदाता शामिल हैं।

2025 में साहेबपुर कमाल विधानसभा चुनाव की लड़ाई अहम है। आरजेडी अपने जनाधार को बिना नुकसान पहुंचाए बरकरार रखने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर, एनडीए गठबंधन इस सीट पर सेंध मारने को आतुर है।

