Sahebpur Kamal Result LIVE: साहेबपुर कमाल चुनाव नतीजा; सत्तानंद संबुद्धा और सुरेंद्र कुमार में कौन जीतेगा?

Sahebpur Kamal Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले की साहेबपुर कमाल सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के सत्तानंद संबुद्धा उर्फ ललन और लोक जनशक्ति पार्टी के सुरेंद्र कुमार के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में सत्तानंद ने जेडीयू के शशिकांत कुमार को करीब 14,225 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 के चुनाव में भी आरजेडी ने इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाई थी, जिसमें श्रीनारायण यादव ने लोजपा के एम डी असलम को 45,474 वोटों के अंतर से हराया था।