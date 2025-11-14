Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsबेगूसरायMatihani Assembly Seat Result 2025 who will win Raj kumar Singh JDU Narendra kumar singh RJD election counting
Matihani Result LIVE: मटिहानी चुनाव नतीजा; राजकुमार सिंह और बोगो सिंह में कौन जीतेगा?

Matihani Result LIVE: मटिहानी चुनाव नतीजा; राजकुमार सिंह और बोगो सिंह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Matihani Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की मटिहानी असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर जेडीयू से राज कुमार सिंह और आरजेडी से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:14 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Matihani Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। जेडीयू से राज कुमार सिंह और आरजेडी से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। सामता पार्टी से देवनंद राउत और जन सुराज पार्टी से अरुण कुमार भी मैदान में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:LIVE: नीतीश या तेजस्वी, किसे मिलेगी बिहार की गद्दी? आ गई फैसले की घड़ी

Matihani Assembly Seat Result 2025:

2020 के चुनाव में राज कुमार सिंह ने जदयू के नरेंद्र कुमार सिंह को केवल 333 वोट के अंतर से हराया था, जिसमें राज कुमार को 61,364 जबकि नरेंद्र कुमार को 61,031 वोट मिले थे। इस सीट का मतदान प्रतिशत 2020 में 29.64% था, जो राज्य के औसत से कम रहा था।​

मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक संरचना विविध है, जिसमें अनुसूचित जाति 12.37%, मुस्लिम समाज 12.30% और ग्रामीण वोटर 72.40% हैं। यहां जातीय और सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावों में यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, मुसलमान और अनुसूचित जाति मतदाता प्रमुख हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Matihani Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।