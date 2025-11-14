Matihani Result LIVE: मटिहानी चुनाव नतीजा; राजकुमार सिंह और बोगो सिंह में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Matihani Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की मटिहानी असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर जेडीयू से राज कुमार सिंह और आरजेडी से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?
Matihani Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। जेडीयू से राज कुमार सिंह और आरजेडी से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। सामता पार्टी से देवनंद राउत और जन सुराज पार्टी से अरुण कुमार भी मैदान में हैं।
2020 के चुनाव में राज कुमार सिंह ने जदयू के नरेंद्र कुमार सिंह को केवल 333 वोट के अंतर से हराया था, जिसमें राज कुमार को 61,364 जबकि नरेंद्र कुमार को 61,031 वोट मिले थे। इस सीट का मतदान प्रतिशत 2020 में 29.64% था, जो राज्य के औसत से कम रहा था।
मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक संरचना विविध है, जिसमें अनुसूचित जाति 12.37%, मुस्लिम समाज 12.30% और ग्रामीण वोटर 72.40% हैं। यहां जातीय और सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावों में यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, मुसलमान और अनुसूचित जाति मतदाता प्रमुख हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
