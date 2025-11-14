Cheria Bariarpur Result LIVE: चेरिया बरियापुर रिजल्ट; सुशील कुशवाहा या अभिषेक आनंद कौन जीतेगा?

संक्षेप: Cheria Bariarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की चेरिया बरियापुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के सुशील सिंह कुशवाहा,जेडीयू के अभिषेक आनंद और जेएसपी के मृत्युंजय कुमार पर हैं। तीनों में कौन बाजी मारेगा?

Cheria Bariarpur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले की चेरिया बरियापुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के सुशील सिंह और जेडीयू के अभिषेक आनंद के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। जेएसपी के मृत्युंजय कुमार की एंट्री ने इसे त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से राजवंशी महतो ने 68,635 वोट लेकर जदयू के कुमारी मंजू वर्मा को भारी अंतर से हराया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Cheria Bariarpur Assembly Seat Result 2025:

चेरिया बरियापुर का सामाजिक समीकरण जातीय और धार्मिक विविधता से भरा है। यहां भूमिहार, यादव, कुशवाहा, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और मुसलमान प्रमुख मतदाता हैं। चुनाव में स्थानीय मुद्दों जैसे सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार को मुख्य रूप से रहे। खास बात यह है कि यहां राजनीतिक परिवारों की दूसरी-तीसरी पीढ़ी भी सक्रिय है, जो जातीय समीकरणों के साथ चुनावी मैदान में है।