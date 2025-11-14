Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsबेगूसरायCheria Bariarpur Assembly Seat Result 2025 who will win Sushil kushwaha RJD Abhishek Anand JDU election counting
Cheria Bariarpur Result LIVE: चेरिया बरियापुर रिजल्ट; सुशील कुशवाहा या अभिषेक आनंद कौन जीतेगा?

Cheria Bariarpur Result LIVE: चेरिया बरियापुर रिजल्ट; सुशील कुशवाहा या अभिषेक आनंद कौन जीतेगा?

संक्षेप: Cheria Bariarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की चेरिया बरियापुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के सुशील सिंह कुशवाहा,जेडीयू के अभिषेक आनंद और जेएसपी के मृत्युंजय कुमार पर हैं। तीनों में कौन बाजी मारेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:05 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Cheria Bariarpur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले की चेरिया बरियापुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के सुशील सिंह और जेडीयू के अभिषेक आनंद के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। जेएसपी के मृत्युंजय कुमार की एंट्री ने इसे त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से राजवंशी महतो ने 68,635 वोट लेकर जदयू के कुमारी मंजू वर्मा को भारी अंतर से हराया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:LIVE: नीतीश या तेजस्वी, किसे मिलेगी बिहार की गद्दी? आ गई फैसले की घड़ी

Cheria Bariarpur Assembly Seat Result 2025:

चेरिया बरियापुर का सामाजिक समीकरण जातीय और धार्मिक विविधता से भरा है। यहां भूमिहार, यादव, कुशवाहा, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और मुसलमान प्रमुख मतदाता हैं। चुनाव में स्थानीय मुद्दों जैसे सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार को मुख्य रूप से रहे। खास बात यह है कि यहां राजनीतिक परिवारों की दूसरी-तीसरी पीढ़ी भी सक्रिय है, जो जातीय समीकरणों के साथ चुनावी मैदान में है।

2025 के चुनाव में एनडीए गठबंधन चेरिया बरियापुर सीट को पुनः जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, वहीं महागठबंधन आरजेडी के मजबूत जनाधार को और विस्तार देने में लगा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।