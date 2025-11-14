Hindustan Hindi News
Begusarai Result LIVE: बेगुसराय चुनाव नतीजा; कुंदन कुमार और अमिता भूषण में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Begusarai Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की बेगुसराय असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर भाजपा के कुंदन कुमार और कांग्रेस के अमिता भूषण पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:22 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
Begusarai Assembly Seat Result 2025:बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। भाजपा के कुंदन कुमार और कांग्रेस के अमिता भूषण के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। कुंदन कुमार इस सीट के वर्तमान विधायक भी हैं। इस बार जन सुराज पार्टी (JSP) से सुरेंद्र कुमार साहनी जैसे नए चेहरे भी हैं।

Begusarai Assembly Seat Result 2025:

2020 के चुनाव में कुंदन कुमार ने अमिता भूषण को 4,554 वोटों (लगभग 2.4%) के अंतर से हराया था। क्षेत्र में कुल 3,20,822 पंजीकृत मतदाता हैं। 2015 में अमिता भूषण ने इस सीट पर विजय प्राप्त की थी। बेगूसराय विधानसभा सीट पर जातीय और सामाजिक समीकरण चुनाव में अहम हैं।

भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है, जिससे 2025 के विधानसभा चुनाव में इसे फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस भी यहां अपना जनाधार कायम रखने के लिए सक्रिय है।

गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
