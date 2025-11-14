Begusarai Result LIVE: बेगुसराय चुनाव नतीजा; कुंदन कुमार और अमिता भूषण में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Begusarai Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की बेगुसराय असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर भाजपा के कुंदन कुमार और कांग्रेस के अमिता भूषण पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?
Begusarai Assembly Seat Result 2025:बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। भाजपा के कुंदन कुमार और कांग्रेस के अमिता भूषण के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। कुंदन कुमार इस सीट के वर्तमान विधायक भी हैं। इस बार जन सुराज पार्टी (JSP) से सुरेंद्र कुमार साहनी जैसे नए चेहरे भी हैं।
Begusarai Assembly Seat Result 2025:
2020 के चुनाव में कुंदन कुमार ने अमिता भूषण को 4,554 वोटों (लगभग 2.4%) के अंतर से हराया था। क्षेत्र में कुल 3,20,822 पंजीकृत मतदाता हैं। 2015 में अमिता भूषण ने इस सीट पर विजय प्राप्त की थी। बेगूसराय विधानसभा सीट पर जातीय और सामाजिक समीकरण चुनाव में अहम हैं।
भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है, जिससे 2025 के विधानसभा चुनाव में इसे फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस भी यहां अपना जनाधार कायम रखने के लिए सक्रिय है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।