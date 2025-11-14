Bakhri Result LIVE: बखरी चुनाव नतीजा; सूर्यकांत पासवान और संजय पासवान में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Bakhri Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की बखरी असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर सीपीआई के सूर्यकांत पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी से संजय पासवान पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?
Bakhri Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले की बखरी सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। सीपीआई के सूर्यकांत पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी से संजय पासवान के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सूर्यकांत पासवान ने भाजपा के रामशंकर पासवान को सिर्फ 777 वोटों के अंतर से हराया था।
2015 में उपेंद्र पासवान ने इस सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी, जो यह दर्शाता है कि सीट पर वामपंथी और भाजपा के बीच प्रतिस्पर्धा लंबे समय से चल रही है। बखरी विधानसभा क्षेत्र में कुल लगभग 2,56,877 पंजीकृत मतदाता हैं।
क्षेत्र की आबादी में अनुसूचित जाति मतदाता प्रमुख हैं, जो चुनाव परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं। यहां के चुनावी मुद्दे मुख्य रूप से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी संरचना और सामाजिक न्याय से जुड़े हैं।
