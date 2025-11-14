Bachhwara Result LIVE: बछवाड़ा रिजल्ट; सुरेंद्र मेहता, शिव प्रकाश या अवधेश कुमार कौन जीतेगा?

संक्षेप: Bachhwara Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की बछवाड़ा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर भाजपा के सुरेंद्र मेहता, कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास और सीपीआई के अवधेश कुमार राय पर हैं। तीनों में कौन बाजी मारेगा?

Bachhwara Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले की बछवाड़ा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। भाजपा के सुरेंद्र मेहता, कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास और सीपीआई के अवधेश कुमार राय के बीच हार-जीत का त्रिकोणीय मुकाबला है। 2020 के चुनाव में सुरेंद्र मेहता ने अवधेश कुमार राय को मात्र 484 वोटों के अंतर से हराया था। अवधेश कुमार तीन बार विधायक रह चुके हैं।

बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र 28.6 लाख पंजीकृत मतदाताओं वाला क्षेत्र है और यहां जातीय समीकरण और स्थानीय विकास मुख्य चुनावी मुद्दे हैं।​ बछवाड़ा का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प है। कांग्रेस ने सात बार, सीपीआई ने पांच बार और भाजपा ने एक बार जीत हासिल की है। यादव समुदाय इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वोट बैंक रखता है, जो 25 प्रतिशत से अधिक आबादी का हिस्सा है।