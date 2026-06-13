शादीशुदा महिला से 4 महीने में दूसरी बार दरिंदगी, गैंगरेप कर शरीर पर ब्लेड से वार; हालत गंभीर
बेगूसराय जिले के चकिया में एक शादीशुदा महिला से 5 लोगों ने गैंगरेप कर दिया। आरोपियों ने महिला के शरीर पर ब्लेड से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गई। पीड़िता के साथ 4 महीने पहले भी ऐसी ही दरिंदगी हुई थी।
बिहार के बेगूसराय जिले से एक शादीशुदा महिला से गैंगरेप का झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। महिला के साथ चार महीने में दूसरी बार दरिंदगी की गई। आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद महिला के शरीर पर ब्लेड से भी वार किए, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। पीड़िता का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में 3 नामजद और 2 अज्ञात बताए गए हैं।
यह घटना चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की देर रात हुई। पीड़िता ने बताया कि रात करीब 11.30 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी सिमरिया घाट बिंदटोली के रहने वाले लोगों ने उसे पकड़ लिया। आरोपी वहां घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने महिला के हाथ-पैर और मुंह बांधा और गैंगरेप किया।
पति को घर में बंद कर दिया
महिला ने बताया कि घटना के वक्त उसके पति घर में सो रहे थे। वह जग ना जाए, इसलिए बदमाशों ने घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। पीड़िता के परिजन इस घटना की सूचना चकिया थाने को देने के बाद महिला को इलाज के लिए बरौनी पीएचसी ले गए। वहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ब्लेड से वार किए जाने से उसके शरीर पर गंभीर जख्म हैं।
4 महीने पहले भी हुई थी दरिंदगी
महिला के परिजन ने बताया कि पीड़िता के साथ 4 महीने पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। बताया गया कि उस समय भी कुछ बदमाशों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। हालांकि, पुलिस थाने में सिर्फ मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।